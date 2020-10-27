Глава Роспотребнадзора назвала фактор отказа от масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на форуме "Здоровое общество", заявила, что необходимость в масочном режиме отпадет благодаря вакцине от коронавируса.

Главный государственный санитарный врач России считает, что россияне «уже несколько привыкли» носить маски, но навсегда они не останутся, так как непременно найдутся способы защититься, в том числе вакцины.

Попова отметила, что носить маски в общественных местах и мыть руки россияне стали ещё с зимы 2016 года, когда приходил грипп. «40% населения, по оценкам экспертов, стали ходить в масках»,- добавила чиновница.

Ранее Анна Попова подписала постановление, согласно которому с 28 октября масочный режим станет обязательным для всех жителей России. В тексте документа говорится, что носить маски необходимо в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.





Кроме того, этим же указом запрещена работа заведений общественного питания и развлекательных учреждений в период с 23 часов до 6 часов.

