Роспотребнадзор объяснил, чем может закончиться купание в фонтанах

Отмечается также, что человек, находясь в воде, может получить электротравму. По данным ведомства, вода в фонтанах обновляется не часто и не обеззараживается, как в бассейнах. При этом жаркая погода способствует размножению микроорганизмов. В результате человек может простудиться, заболеть кишечной и респираторной инфекцией, конъюнктивитом.

При этом главную опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.

