Роспотребнадзор объяснил, чем может закончиться купание в фонтанах
Купание в фонтане может спровоцировать развитие ряда инфекций, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Отмечается также, что человек, находясь в воде, может получить электротравму. По данным ведомства, вода в фонтанах обновляется не часто и не обеззараживается, как в бассейнах. При этом жаркая погода способствует размножению микроорганизмов. В результате человек может простудиться, заболеть кишечной и респираторной инфекцией, конъюнктивитом.
При этом главную опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.
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