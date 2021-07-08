Роспотребнадзор объяснил, чем может закончиться купание в фонтанах

Купание в фонтане может спровоцировать развитие ряда инфекций, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

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Отмечается также, что человек, находясь в воде, может получить электротравму. По данным ведомства, вода в фонтанах обновляется не часто и не обеззараживается, как в бассейнах. При этом жаркая погода способствует размножению микроорганизмов. В результате человек может простудиться, заболеть кишечной и респираторной инфекцией, конъюнктивитом.

При этом главную опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как облегчить себе жизнь в жаркую погоду.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ВодаРоспотребнадзор
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