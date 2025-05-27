Роспотребнадзор не зафиксировал завозных случаев лихорадки Чикунгунья

В России пока не было зафиксировано случаев ввоза лихорадки Чикунгунья в текущий эпидемиологический период. Ситуация на границе контролирует система «Периметр», информирует Роспотребнадзор.

Там подтвердили, что сейчас на Шри-Ланке, по данным министерства здравоохранения островного государства, фиксируется наиболее интенсивная вспышка данного заболевания за последние 20 лет. В российском ведомстве подчеркнули, что отечественные тест-системы позволяют оперативно диагностировать Чикунгунью.

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Роспортебнадзор также уточнил, что на территории России нет существует условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», человек может заразиться вирусом Чикунгунья через укусы насекомых, как правило, комаров. При заболевании отмечаются повышение температуры до 40 градусов, боли головы, в мышцах и суставах.

Получить заражение можно на Индийском субконтиненте, в Африке и Азии, комары-переносчики распространились также в Европе и Северной Америке. С 2015 года заболевание активно распространяется в Мексике и Гватемале.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
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