Роспотребнадзор не зафиксировал завозных случаев лихорадки Чикунгунья

В России пока не было зафиксировано случаев ввоза лихорадки Чикунгунья в текущий эпидемиологический период. Ситуация на границе контролирует система «Периметр», информирует Роспотребнадзор.

Там подтвердили, что сейчас на Шри-Ланке, по данным министерства здравоохранения островного государства, фиксируется наиболее интенсивная вспышка данного заболевания за последние 20 лет. В российском ведомстве подчеркнули, что отечественные тест-системы позволяют оперативно диагностировать Чикунгунью.