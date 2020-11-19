Роспотребнадзор напомнил о старении кожи у курящих людей

Курение вызывает преждевременное старение кожи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что разница составляет в 10-20 лет. Согласно исследованиям, если регулярно выкуривать 10 сигарет в день, то в полтора раза чаще развивается рак почек по сравнению с некурящими. Если выкуривать как минимум 20 сигарет в день, то риск увеличивается вдвое.

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Помимо этого, курение может привести к снижению костной массы и повышению хрупкости костей.

У курильщиков также повышается риск развития инсульта на 50%.

Как сообщалось, курильщики, заболевшие COVID-19, чаще переносят болезнь в тяжелой форме.

Курение сказывается на работе легких, им становится труднее бороться с последствиями, вызываемым коронавирусом нового типа.


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