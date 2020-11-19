Роспотребнадзор напомнил о том, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

Курильщики, заболевшие COVID-19, чаще переносят болезнь в тяжелой форме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Друзь поспорил с Минздравом о курилках в аэропортах

По данным ведомства, курение сказывается на работе легких, им становится труднее бороться с последствиями, вызываемым коронавирусом нового типа. Также при курении увеличивается риск заражения COVID-19: вирус чаще попадает в ротовую полость.

В четверг 19 ноября отмечается Международный день отказа от курения. Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от употребления табачных изделий и тем самым защитить свое здоровье.

Ранее в эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов назвал возвращение курилок в российских аэропортах "позором". Депутат отметил, что "отвоевали эту территорию" с большим трудом ради того, чтобы россияне чаще бросали курить.

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ФОТО: pxhere.com
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