Диетолог рассказала, какой из новогодних салатов вреднее для здоровья

Самые популярные новогодние салаты — оливье и селедка под шубой — не слишком полезны для здоровья, особенно при употреблении в больших количествах. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила эксперт, в обоих блюдах есть вредный ингредиент — майонез.

«Однако если его сделать самостоятельно или разбавить каким-то натуральным йогуртом либо нежирной сметаной, то этот вред минимизируется», — посоветовала диетолог.

По словам Соломатиной, селедка под шубой может считаться менее вредным угощением из-за наличия рыбы. Эксперт пояснила, что не пересоленная селедка достаточно полезна для здоровья, так как содержит омега-3 жирные кислоты. При этом салат оливье более вредный из-за обилия ингредиентов.

«Если не считать колбасы, то все составляющие в оливье нормальные. А вместо колбасы можно добавить мясо, курицу или краба. Просто наш организм легче воспринимает упрощенные сочетания — из одного–двух компонентов. А в салате оливье их намешано много. Организму сложнее справиться одновременно с яйцами, мясом, овощами», — рассказала диетолог.

Эксперт отметила, что без вреда для здоровья можно съесть две–три ложки новогодних салатов. Кроме того, во время праздничного ужина необходимо делать перерывы между употреблением блюд, чтобы дать организму возможность справиться с едой.

