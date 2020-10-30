РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Бразилии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с бразильской компанией Uniao Quimica Farmaceutica Nacional подал документы для регистрации в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

РФПИ и Uniao Quimica направили необходимые документы в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (ANVISA). Отмечается, что данные были отправлены в ANVISA 29 октября.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, регистрация вакцины «Спутник V» позволит в ближайшее время начать производство и распространение препарата в Бразилии.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики новой коронавирусной инфекции. Препарат разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

