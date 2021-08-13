Рекордные 27 тысяч антител выявили у москвича после «Спутника V»

Рекордные 27 тысяч нейтрализующих коронавирус антител выявлено у жителя российской столицы Сергея Тарасенко после вакцинации препаратом «Спутник V». Процедуру мужчина прошёл в феврале.

Сергей два раза пересдавал анализы, чтоб убедиться в правильности результатов,. сообщает «Лента.ру». Как отмечают врачи, такой уровень может свидетельствовать о сильной иммунной системе, которая хороша как защита от вируса, однако в случае реального заражения последствия могли бы оказаться довольно тяжелыми.

По словам Сергея, он не заболел COVID-19 ни до, ни после получения прививки. Обе инъекции он перенес относительно легко. Мужчина также признался, что почти никогда не испытывает проблем со здоровьем, даже простуда для него — редкое явление.

Медики не сумели объяснить, чем вызвана такая мощная реакция иммунитета. Заметили только, что ему повезло, но ревакцинироваться все равно будет необходимо. При этом вирусологи отмечают, что оценить результаты Сергея сложно — многое зависит от тест-систем и способов измерения. Объективности оценки могла бы способствовать единая система по выявлению нейтрализующих антител.

