«Регулярно и равномерно»: Диетолог рассказала, как убрать жир на животе
Несоблюдение калорийного баланса в организме может стать одной из причин появления лишнего жира. Проблемы с лишним весом могут возникнуть из-за того, что человек за день может не заметить, как переел, однако жировые отложения будут достаточно заметны. Диетолог Нурия Дианова дала несколько советов, как убрать жир на животе.
Специалист пояснила, что в организме человека есть несколько видов жировых отложений — висцеральный (внутренний) и подкожный жир. Первый из них обволакивает органы, повышая риск возникновения различных заболеваний и также проявляется в качестве ожирения.
«Суть в том, что ничего, кроме создания правильного дефицита калорий, не будет работать. Когда человек умеренно потребляет и больше тратит. Нужно просто меньше есть, но регулярно и равномерно. Создать мягкий, правильный дефицит. Однако в основном превышение веса будет связано не с подкожной жировой клетчаткой, а с висцеральным жиром», — пояснила Дианова в беседе с «Вечерней Москвой».
Вместе с тем врач признала, что в качестве иного способа решения проблемы жира на животе можно использовать специальные препараты. Однако, этот способ она не считает полезным для здоровья, так как с помощью подобных препаратов можно влиять на аппетит и человек худеет, но ему не объясняют, как корректировать свой образ жизни во избежание повторного ожирения.
Дианова подчеркнула, что если у мужчины или женщины растет живот, то это говорит о повышении риска метаболического синдрома. Как только талия превышает размеры 80 сантиметров, то нужно бить в набат, выяснять причины.
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