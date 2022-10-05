Педиатр посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития
Ряд продуктов питания могут быть полезны для развития детей, сообщает «Ридус» со ссылкой на педиатра больницы Университета Кентукки Джорджа Фукса.
По его словам, некоторые родители дают детям пищевые добавки, однако они не всегда могут быть полезными. Эксперт советует заменить их на такие овощи, как капуста, шпинат, брокколи, морковь, сладкий картофель и тыква. В них содержится большое количество витамина A.
Кроме того, полезными для детского здоровья являются цельнозерновые продукты, зеленые овощи, бананы и коричневый рис, так как имеют в себе витаминами группы B.
Естественная детоксикация организма человека будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- Педиатр посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития
- В администрации Байдена не поддержали идею Маска по решению конфликта на Украине
- В США рассказали, что дает России включение новых регионов
- Стало известно, когда россияне должны вернуть лишнюю пенсию
- Венгрия добилась ограничений на потолок цен на нефть из России
- СМИ: в ЕС согласовали новые санкции в отношении России
- Пентагон: РСЗО США и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму
- Исследование: кошки оказались самыми популярными домашними животными в России
- Isuzu Motors рассматривает возможность остаться в России
- Американист не исключил участие Маска в выборах президента США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru