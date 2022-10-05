Педиатр посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития

Ряд продуктов питания могут быть полезны для развития детей, сообщает «Ридус» со ссылкой на педиатра больницы Университета Кентукки Джорджа Фукса.

Диетолог назвала продукты, которые помогают согреться

По его словам, некоторые родители дают детям пищевые добавки, однако они не всегда могут быть полезными. Эксперт советует заменить их на такие овощи, как капуста, шпинат, брокколи, морковь, сладкий картофель и тыква. В них содержится большое количество витамина A.

Кроме того, полезными для детского здоровья являются цельнозерновые продукты, зеленые овощи, бананы и коричневый рис, так как имеют в себе витаминами группы B.

Естественная детоксикация организма человека будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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