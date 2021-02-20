Регистрация вакцины «КовиВак» ожидается 20 февраля

Регистрация третьей российской вакцины от COVID-19, разработанной центром имени Чумакова, ожидается 20 февраля, сообщает РИА Новости.

Данный препарат - цельновирионная вакцина. В ней используется либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо убитые вирусы.

В ближайшее время начнётся широкомасштабное тестирование препарата, в котором примут участие три тысячи добровольцев.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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