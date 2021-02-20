Разработчик заявил о годовом иммунитете COVID-вакцины «Эпиваккорона»

Вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «Эпиваккорона» даёт иммунитет к COVID-19 на один год. Об этом сообщил генеральный директор разработчика – центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Ринат Максютов.

Он также рассказал, что иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет после вакцинации данным препаратом. Данная категория россиян в ближайшие дни сможет начать делать прививки «Эпиваккороны». До конца февраля в России произведут 500 тысяч доз этой вакцины.

Разработчик также уточнил, что возможность поставки за границу «Эпиваккороны» будет поставлен только после того, как получится обеспечить защиту граждан России.

Ранее сегодня председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о регистрации в России третьей COVID-вакцины, получившей наименование «КовиВак». Она создана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Этот препарат принципиально отличается от первых двух. Он произведён на основе целого инактивированного («убитого») коронавируса. При введении препарата организм распознает антигенный состав патогена, запоминает его и в будущем должен быть готов к ответу на любые его проявления.

