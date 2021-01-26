Разработчик «Новичка» сообщил о планах выпустить лекарство от коронавируса
Один из разработчиков отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», которое будет бороться с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями, сообщил он РИА Новости.
По его словам, средство ликвидирует цитокиновый шторм, когда иммунитет начинает уничтожать свой организм, что, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от коронавируса.
Как сообщил Ринк, «Иммофон» основан на советской разработке. Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила.
Новое средство также будет лечить красную волчанку, склеродермию, артрит, псориаз, аллергии и лейкозы, а также заболеваний легких.
Как сообщалось, недостаток витамина Д в организме может привести к тяжелой форме протекания заболевания коронавирусом, а также к более серьезным последствиям после него, заявили ученые Британского национального института здравоохранения.
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