Разработчик «Новичка» сообщил о планах выпустить лекарство от коронавируса

Один из разработчиков отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», которое будет бороться с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями, сообщил он РИА Новости.

По его словам, средство ликвидирует цитокиновый шторм, когда иммунитет начинает уничтожать свой организм, что, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от коронавируса.

Как сообщил Ринк, «Иммофон» основан на советской разработке. Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила.