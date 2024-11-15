«Раздражение и инфекция»: Косметолог объяснила, чем опасно бритье лица для женщин

«Девушки действительно бреют лицо, удаляя тонкие, почти незаметные волоски на щеках, лбу и других участках. Эта процедура, которая разделила людей на два лагеря, уже получила официальное название “дермапланнинг”. Эти тонкие волоски, так называемый “пушок”, действительно на первый взгляд кажутся невидимыми, однако их удаление придает коже более чистый и ровный вид. Дело в том, что даже такие светлые и почти прозрачные волоски создают легкую тень, которая может визуально затемнять тон лица. После их удаления кожа выглядит более чистой, свежей и здоровой. Дополнительный бонус — макияж наносится гораздо лучше: тональные средства ложатся ровнее. Однако на этом плюсы процедуры заканчиваются. Бритье лица — это механическое воздействие, которое может вызывать раздражение, особенно если кожа склонна к чувствительности или воспалениям. Даже самая щадящая бритва может повредить верхний слой эпидермиса, что повышает риск раздражения и микропорезов. Если брить лицо без должной подготовки и использования стерильных инструментов, можно занести инфекцию, а после бритья кожа становится более восприимчивой к воздействию внешних факторов, включая солнце, что может привести к пигментации», — сказала врач.

Собеседница НСН объяснила, как такое бритье влияет на дальнейший рост волос.

«В комментариях пользователи активно обсуждают, влияет ли бритье на рост более жестких и темных волос. Одни утверждают, что это миф, а другие — что волоски действительно становятся грубее. На самом деле обе стороны не совсем правы. Дело в том, что “нетронутый” волос, покрывающий лицо, со временем истончается и обесцвечивается под воздействием внешних факторов — солнечного света, перепадов температуры, поверхностно-активных веществ в косметике и так далее. А вот волос, который отрастает после бритья, возвращается в своем первозданном виде — он действительно будет долгое время казаться более жестким и пигментированным. Это связано еще и с тем, что его срезанная часть теперь растет с ровным, грубым концом, а не с тонким, естественным. Визуально такие волоски будут более заметны, хотя их структура на самом деле не изменилась. Если вы решитесь на данную процедуру, будьте также готовы к тому, что рост волос будет ускоряться: сначала их достаточно будет сбривать раз в два месяца, а со временем может возникнуть необходимость повторять процедуру раз в неделю», — отметила эксперт.

В заключение врач призвала подходить к подобным трендам с осторожностью.

«Если цель — добиться более гладкой и сияющей кожи, лучше обратить внимание на альтернативные методы: регулярные мягкие пилинги, профессиональную чистку лица и качественный домашний уход. В крайнем случае, если пушок на лице действительно бросается в глаза, проконсультируйтесь со специалистом по вопросу лазерной эпиляции», — подытожила она.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Джамиля Исламова заявила, что крем от прыщей не способен спровоцировать развитие рака. По ее словам, выделение бензола из подобных косметических средств возможно только при регулярном воздействии повышенных температур. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

