«Какой-то сюр!»: Косметолог назвала «смертным приговором» проведение процедур на дому

«Выполнение операции проходило в кустарных условиях, мастер специализировалась на наращивании ресниц. Это как так? Как она хотела ей ягодицы увеличить? Есть специальные импланты, эта операция требует общего наркоза. Как в домашних условиях это возможно? В любой клинике есть специальные наборы против анафилактического шока. Делать это дома – это какой-то сюр. В домашних условиях ничего нельзя сделать, это антисанитария. Человек, который на это идет, подписывает себе смертный приговор», - рассказала она.

При этом летальные исходы случаются и в профессиональных клиниках, так как от анафилактического шока никто не застрахован, добавила врач. По ее словам, в клиниках есть отработанная схема действий на такой случай.

«Бывают летальные исходы и в клинике, что не успевают спасти человека. В клиниках тоже просто спрашивают, есть ли аллергия. Иногда человек говорит, что не знает. Но мы застрахованы медицинской лицензией, документацией, у нас есть право это делать, у нас есть противошоковые наборы. Мы можем провести реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи, если возникает ЧП. У нас есть инструкция, как поступать и что делать в случае анафилактического шока, четко отработанная схема. И то это будет судебное разбирательство. Мы молимся, так как лидокаин – это страшно, а мы защищены только своими знаниями», - уточнила собеседница НСН.

Ранее пластический хирург Виктория Блинова заявила, что ринопластика и подтяжка лица входят в ТОП-5 самых популярных пластических операций, передает «Радиоточка НСН».

