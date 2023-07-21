«Какой-то сюр!»: Косметолог назвала «смертным приговором» проведение процедур на дому
Татьяна Егорова заявила, что даже в клиниках случаются летальные исходы из-за анафилактического шока, но там схема помощи пациенту четко отработана.
Проводить косметологические операции на дому недопустимо, от анафилактического шока никто не застрахован, пациенту просто не смогут помочь в случае ЧП, заявила врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с НСН.
Ранее 22-летняя девушка умерла во время операции по увеличению ягодиц на дому в Махачкале. Мукминат Шабасова скончалась через 10 минут после того, как ей ввели обезболивающий препарат лидокаин. У девушки произошел анафилактический шок. Операция проходила на дому у мастера по наращиванию ресниц, которая получила диплом всего три месяца назад. Специалист делала многое: от коррекции губ до ягодиц, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Егорова назвала ситуацию сюром.
«Выполнение операции проходило в кустарных условиях, мастер специализировалась на наращивании ресниц. Это как так? Как она хотела ей ягодицы увеличить? Есть специальные импланты, эта операция требует общего наркоза. Как в домашних условиях это возможно? В любой клинике есть специальные наборы против анафилактического шока. Делать это дома – это какой-то сюр. В домашних условиях ничего нельзя сделать, это антисанитария. Человек, который на это идет, подписывает себе смертный приговор», - рассказала она.
При этом летальные исходы случаются и в профессиональных клиниках, так как от анафилактического шока никто не застрахован, добавила врач. По ее словам, в клиниках есть отработанная схема действий на такой случай.
«Бывают летальные исходы и в клинике, что не успевают спасти человека. В клиниках тоже просто спрашивают, есть ли аллергия. Иногда человек говорит, что не знает. Но мы застрахованы медицинской лицензией, документацией, у нас есть право это делать, у нас есть противошоковые наборы. Мы можем провести реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи, если возникает ЧП. У нас есть инструкция, как поступать и что делать в случае анафилактического шока, четко отработанная схема. И то это будет судебное разбирательство. Мы молимся, так как лидокаин – это страшно, а мы защищены только своими знаниями», - уточнила собеседница НСН.
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