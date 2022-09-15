Раскрыта опасность позы «нога на ногу»
Длительное сидение в позе «нога на ногу» не естественно с точки зрения физиологии и влечёт определённые проблемы для организма. Об этом предупредил врач-хирург, заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина» Максим Елисеев.
По его словам, в такой позе неправильно работают мышцы поясницы и таза. Это может привести к деформации тазовых костей, что в итоге формирует перекошенный таз, неправильную осанку. Врач также отмети, что поза «нога на ногу» вызывает повышение артериального давления в связи с увеличением притока крови к сердцу.
«Явление это кратковременное, поэтому к развитию гипертонической болезни не приведет, но временный подъем и погрешности в тонометрии практически гарантированы», — заявил специалист «Вечерней Москве».
Елисеев также рассказал о других отрицательных для здоровья последствиях долгого нахождения в такой позе:
«Важно учитывать анатомический факт в виде особенностей строения подколенной области, где мало мышц, а крупные сосуды, нервы расположены ближе к поверхности кожи. Исходя из этого, теоретически от неравномерной нагрузки может произойти сдавление малоберцового нерва, что вызовет парез, паралич голени и стопы. К тому же, в данной позе уменьшается скорость кровотока в крупных артериях и венах, что может вызывать сгущение крови и образование тромбов в венозной системе», - пояснил хирург.
Он также уточнил, что последний фактор осложняет артериальное кровоснабжение у людей с сахарным диабетом, атеросклерозом артерий ног. У беременных женщин любое сопротивление нормальному току крови негативно сказывается также на будущем младенце.
Впрочем, кратковременное, не более 15 минут, положение тела с закинутой ногой на ногу не приведёт к заметным последствиям для здоровья, уточнил эксперт. Он также посоветовал побольше двигаться на прямых ногах, пить минимум 1,5–2 литра жидкости в сутки, заниматься легкой гимнастикой во время долгого сидячего положения.
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