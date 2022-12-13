Раскрыта опасность ночных перекусов

Перекусы по ночам опасны для людей с язвенной болезнью, с лишним весом и сахарным диабетом. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Она отметила, что, согласно статистике, 25% жителей России принимают пищу в ночные часы.

Как рассказала специалист изданию «Вечерняя Москва», человек может перекусывать ночью по нескольким причинам. Среди них диетолог обозначила, в частности, недоедание в течение дня, психологические проблемы, неправильные диеты.