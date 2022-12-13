Раскрыта опасность ночных перекусов
Перекусы по ночам опасны для людей с язвенной болезнью, с лишним весом и сахарным диабетом. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Она отметила, что, согласно статистике, 25% жителей России принимают пищу в ночные часы.
Как рассказала специалист изданию «Вечерняя Москва», человек может перекусывать ночью по нескольким причинам. Среди них диетолог обозначила, в частности, недоедание в течение дня, психологические проблемы, неправильные диеты.
В случае ночного голода Дианова советует подкрепиться в небольших объёмах нежирными и нежареными продуктами, например, овощами, фруктами, творогом, йогуртом. При этом идеальным перекусом эксперт считает печёные яблоки или айву, которые можно дополнить небольшим количеством орехов или пасты из них.
Что касается запретных для ночи продуктов, то к ним врач-гастроэнтеролог отнесла жирные жареные блюда, мясо, острую и полуфабрикатную пищу, сырые копчёности.
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