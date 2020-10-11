Раскрыт вред каши

Она перечислила каши с наименьшим гликемическим индексом: низкий – у перловой каши, средний – у риса и гречки, высокий — у манной, пшенной и кукурузной.

«Таким образом, для людей, стремящихся правильно питаться, быть стройными и здоровыми, а также для людей с сахарным диабетом, с ожирением наряду с калорийностью и объемом потребления каш необходимо учитывать и их гликемический индекс. И если он слишком высокий, то следует отказаться от такого варианта», — цитирует врача «АиФ».

Губкина также напомнила, что избыток глюкозы превращается в жир, и рекомендовала следить за ее уровнем в крови, чтобы своевременно регулировать, отмечает РИА Новости.

