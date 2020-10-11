Раскрыт вред каши
Высокий гликемический индекс большинства видов каш может навредить людям, страдающим диабетом или ожирением, а также тем, кто занимается фитнесом и следит за фигурой. Так считает врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина.
Она перечислила каши с наименьшим гликемическим индексом: низкий – у перловой каши, средний – у риса и гречки, высокий — у манной, пшенной и кукурузной.
«Таким образом, для людей, стремящихся правильно питаться, быть стройными и здоровыми, а также для людей с сахарным диабетом, с ожирением наряду с калорийностью и объемом потребления каш необходимо учитывать и их гликемический индекс. И если он слишком высокий, то следует отказаться от такого варианта», — цитирует врача «АиФ».
Губкина также напомнила, что избыток глюкозы превращается в жир, и рекомендовала следить за ее уровнем в крови, чтобы своевременно регулировать, отмечает РИА Новости.
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