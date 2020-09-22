Названы вредные продукты для завтрака

Врач-диетолог Инна Кононенко назвала самые неполезные продукты на завтрак, которые могут привести к ожирению.

Специалист посоветовала исключить из утреннего рациона быстрозавариваемые каши: они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина. После них человеку быстро захочется снова поесть.

Вредными диетолог в интервью «Пятому каналу» назвала также мюсли и хлопья, залитые молоком или соком. Не полезны также бутерброды и тосты с джемами.