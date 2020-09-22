Названы вредные продукты для завтрака
Врач-диетолог Инна Кононенко назвала самые неполезные продукты на завтрак, которые могут привести к ожирению.
Специалист посоветовала исключить из утреннего рациона быстрозавариваемые каши: они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина. После них человеку быстро захочется снова поесть.
Вредными диетолог в интервью «Пятому каналу» назвала также мюсли и хлопья, залитые молоком или соком. Не полезны также бутерброды и тосты с джемами.
Смузи и соки, по словам Кононенко, также не принесут пользы организму. В этих продуктах слишком много простых сахаров, которые также ведут к набору веса.
Ранее ученые назвали продукт, снижающий вероятность рака и болезней сердца, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 196 / сут.
Умерли
19 489+71 / сут.
Выздоровели
912 тыс.+2 616 / сут.
- Без России – никак: Германия не сможет расследовать «дело Навального»
- Названы вредные продукты для завтрака
- Германия не может возбудить уголовное дело по Навальному
- Россиян предупредили об опасности хранения пенсионных выплат на карте
- Сноуден согласился выплатить США 5 млн долларов с продажи своей книги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru