Названы вредные продукты для завтрака

Врач-диетолог Инна Кононенко назвала самые неполезные продукты на завтрак, которые могут привести к ожирению.

Специалист посоветовала исключить из утреннего рациона быстрозавариваемые каши: они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина. После них человеку быстро захочется снова поесть.

Вредными диетолог в интервью «Пятому каналу» назвала также мюсли и хлопья, залитые молоком или соком. Не полезны также бутерброды и тосты с джемами.

Диетолог назвала семь самых полезных и недорогих продуктов

Смузи и соки, по словам Кононенко, также не принесут пользы организму. В этих продуктах слишком много простых сахаров, которые также ведут к набору веса.

Ранее ученые назвали продукт, снижающий вероятность рака и болезней сердца, сообщает «Свободная пресса».


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ФОТО: pixabay.com
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