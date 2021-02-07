Раскрыли опасность чеснока

Он заявил об опасности растения для людей с заболеваниями глаз и предупредил, что затуманенность и нечеткость зрения могут стать побочными эффектами при переедании чеснока.

«Это происходит из-за очень длительного употребления чеснока в пищу, поэтому в народе существует двусмысленная поговорка: "Чеснок для здоровья полезен, а для глаз вреден"», — отмечает автор статьи.

Шум в ушах, тяжесть в голове и потеря памяти, а также сухость во рту тоже могут возникнуть при избытке чеснока в пище, отмечает РИА Новости.

При этом автор отметил полезные свойства овоща, если его умеренно включать в рацион: снижение сахар в крови, противовоспалительное и дезинфицирующее действие на организм.

