Иммунологи оценили пользу имбиря и чеснока в борьбе с вирусами

В луке, имбире и чесноке содержится много веществ, обладающих выраженной противомикробной активностью, сообщает РИА ФАН со ссылкой на врача-иммунолога Марину Аплетаеву.

По ее словам, лук, имбирь и чеснок в большинстве своем оказывают противомикробное, но не противовирусное действие.

«Пришло это из древних времен, когда мы боролись не с вирусами, а с бактериями», — сообщила она. Эксперт отметила, что польза будет, если употреблять лук, имбирь и чеснок регулярно и в небольших количествах.

Ранее семейный врач, гастроэнтеролог Никита Харлов призвал россиян отказаться от использования чеснока в сыром виде для лечения простудных заболевания и использовать его в кулинарии.

По его словам, чеснок в сыром виде способен навредить здоровью человека, особенно, страдающего заболеваниями желудка и кишечника.

