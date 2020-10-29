Иммунологи оценили пользу имбиря и чеснока в борьбе с вирусами
В луке, имбире и чесноке содержится много веществ, обладающих выраженной противомикробной активностью, сообщает РИА ФАН со ссылкой на врача-иммунолога Марину Аплетаеву.
По ее словам, лук, имбирь и чеснок в большинстве своем оказывают противомикробное, но не противовирусное действие.
«Пришло это из древних времен, когда мы боролись не с вирусами, а с бактериями», — сообщила она. Эксперт отметила, что польза будет, если употреблять лук, имбирь и чеснок регулярно и в небольших количествах.
Ранее семейный врач, гастроэнтеролог Никита Харлов призвал россиян отказаться от использования чеснока в сыром виде для лечения простудных заболевания и использовать его в кулинарии.
По его словам, чеснок в сыром виде способен навредить здоровью человека, особенно, страдающего заболеваниями желудка и кишечника.
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