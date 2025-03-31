РАН: Ситуация с неизвестным вирусом прояснится за сутки

Ситуация с неизвестным вирусом в России прояснится в ближайшие сутки, сообщает ИА Regnum со ссылкой на академика РАН Виталия Зверева.

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По его словам, нужны биологические материалы от заразившихся. «Я думаю, что в ближайшие сутки это всё прояснится, что это за возбудитель», — отметил эксперт.

Гражданам России следует носить маски из-за появления неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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