РАН: Ситуация с неизвестным вирусом прояснится за сутки
31 марта 202506:34
Ситуация с неизвестным вирусом в России прояснится в ближайшие сутки, сообщает ИА Regnum со ссылкой на академика РАН Виталия Зверева.
По его словам, нужны биологические материалы от заразившихся. «Я думаю, что в ближайшие сутки это всё прояснится, что это за возбудитель», — отметил эксперт.
Гражданам России следует носить маски из-за появления неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
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- РАН: Ситуация с неизвестным вирусом прояснится за сутки
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru