Ракова: В Москве онкология молочной железы диагностируется на ранней стадии в 80% случаев

Доля ранней диагностики рака молочной железы неуклонно растёт, согласно статистики, в российской столице. Так в 2022 году злокачественные опухоли молочной железы на I-II стадии выявлялись в 79% случаев. Это почти на 6% больше, чем 5 лет назад, а также на 12% больше, чем десятилетие назад.

Такие данные привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом она подчеркнула, что рак груди по-прежнему находится на первых местах в плане всех форм онкологических заболеваний у женщин. Эффективность лечения зависит от своевременной диагностики.

«В данном случае оказывает положительное влияние внедрение в Москве нового стандарта онкологической помощи. Он предусматривает применение наиболее современного диагностического оборудования, а также передовых подходов в диагностировании рака молочной железы», - отметила Ракова.

В рамках повышения качества выявления рака груди в центрах амбулаторной онкологической помощи столицы введён формат мультимодального приёма врача-онколога при диагностике данного заболевания. Такой подход позволят значительно повысить оперативность постановки диагноза.