Ракова: В Москве онкология молочной железы диагностируется на ранней стадии в 80% случаев
Доля ранней диагностики рака молочной железы неуклонно растёт, согласно статистики, в российской столице. Так в 2022 году злокачественные опухоли молочной железы на I-II стадии выявлялись в 79% случаев. Это почти на 6% больше, чем 5 лет назад, а также на 12% больше, чем десятилетие назад.
Такие данные привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом она подчеркнула, что рак груди по-прежнему находится на первых местах в плане всех форм онкологических заболеваний у женщин. Эффективность лечения зависит от своевременной диагностики.
«В данном случае оказывает положительное влияние внедрение в Москве нового стандарта онкологической помощи. Он предусматривает применение наиболее современного диагностического оборудования, а также передовых подходов в диагностировании рака молочной железы», - отметила Ракова.
В рамках повышения качества выявления рака груди в центрах амбулаторной онкологической помощи столицы введён формат мультимодального приёма врача-онколога при диагностике данного заболевания. Такой подход позволят значительно повысить оперативность постановки диагноза.
В рамках диагностических мероприятий женщинам в возрасте от 18 до 39 лет назначают ультразвуковое исследование молочных желез, а с 40 лет — маммографию. Кроме того, специалисты подчеркивают, что женщинам необходимо на постоянной основе проводить самодиагностику. Полная информация о том, как это правильно сделать, размещена на тематической странице сайта Департамента здравоохранения Москвы.
Кроме того, более трех лет назад в мегаполисе создали новую структуру оказания онкологической помощи - якорные онкологические стационары. В этих клиниках трудятся специалисты с большим опытом. Все технологические и кадровые ресурсы многопрофильных больниц сосредоточены в одном месте, что значительно увеличивает эффективность диагностики и лечения.
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