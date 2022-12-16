Ракова сообщила о новом специальном тарифе ОМС на проактивное диспансерное наблюдение
Проактивное диспансерное наблюдение войдет в программу ОМС жителей Москвы с 2023 года. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Выступая на площадке форума «Моя поликлиника», Ракова сообщила, что свыше миллиона столичных жителей получат индивидуальную программу исследований и наблюдения, а также стандарт обеспечения лекарственными средствами. Также свыше 600 человек будут помогать врачам и пациентам, обеспечивая их персональным сопровождением. Для заинтересованности медицинских учреждений в этих пациентах с 2023 года вводится отдельный тариф на комплексное диспансерное наблюдение в дополнение к подушевому финансированию поликлиник.
Также чиновница указала, что проактивное диспансерное наблюдение будет проводиться по программе государственных гарантий бесплатного оказания населению медпомощи.
Ракова отметила, что в 2023 году в московский тариф ОМС впервые в России добавят анализ рентгеновских снимков при помощи нейросетей. Так, по словам заммэра, завершается первый этап внедрения в практическое здравоохранение и рутинную медицинскую практику сервисов цифрового зрения.
В заключение Ракова добавила, что первым в тариф ОМС будет внесен анализ маммографии. Нововведение даст возможность широко применять такие технологии в практическом здравоохранении и не зависеть от грантов. Для москвичей исследования, как и раньше, будут бесплатными, а применение алгоритмов позволит ускорить диагностику и увеличить ее точность.
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