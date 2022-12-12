Загрутдинов: Новая детская поликлиника появится по реновации в Зеленограде в 2025 году

Новая детская поликлиника откроется в зеленоградском районе Крюково по адресу: Панфиловский проспект, земельный участок 18. Строительство объекта ведется в соответствии с московской Адресной инвестиционной программой (2022-2025). Сейчас работы находятся на стадии проектирования. Лечебное учреждение откроет двери для маленьких пациентов к 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Сообщается, что новая поликлиника будет рассчитана на 320 посещений за смену. Здание будет состоять из четырех этажей с подземным техническим ярусом, суммарная площадь помещений составит около 5000 «квадратов». Новое медучреждение возводится в соответствии с новым стандартом московских поликлиник. В поликлинике разместятся зона дежурного врача, зона приема анализов, травмпункт, педиатрическое отделение, отделение вакцинопрофилактики, кабинеты врачей-специалистов, зоны лучевой и функциональной диагностики, реабилитации, а также игровая зона, кафе и другие помещения.

Также Загрутдинов добавил, что сейчас в ЗелАО строятся три жилых здания на 884 квартиры, а также проектируются еще два дома. Всего ключи от новых квартир вручат жителям 34 сносимых строений, для переселения власти подобрали девять площадок.

