Загрутдинов: Новая детская поликлиника появится по реновации в Зеленограде в 2025 году
Новая детская поликлиника откроется в зеленоградском районе Крюково по адресу: Панфиловский проспект, земельный участок 18. Строительство объекта ведется в соответствии с московской Адресной инвестиционной программой (2022-2025). Сейчас работы находятся на стадии проектирования. Лечебное учреждение откроет двери для маленьких пациентов к 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Сообщается, что новая поликлиника будет рассчитана на 320 посещений за смену. Здание будет состоять из четырех этажей с подземным техническим ярусом, суммарная площадь помещений составит около 5000 «квадратов». Новое медучреждение возводится в соответствии с новым стандартом московских поликлиник. В поликлинике разместятся зона дежурного врача, зона приема анализов, травмпункт, педиатрическое отделение, отделение вакцинопрофилактики, кабинеты врачей-специалистов, зоны лучевой и функциональной диагностики, реабилитации, а также игровая зона, кафе и другие помещения.
Также Загрутдинов добавил, что сейчас в ЗелАО строятся три жилых здания на 884 квартиры, а также проектируются еще два дома. Всего ключи от новых квартир вручат жителям 34 сносимых строений, для переселения власти подобрали девять площадок.
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