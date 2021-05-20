Ракова рассказала о цифровизации онкологической помощи в столице

По ее словам уже проведена огромная работа по выравниванию всех процессов, структурированию протоколов, по сбивке данных.

«В ближайшее время мы доработаем и запустим по городу единую программу, которая позволяет автоматом результаты получать в электронной карте (никуда пациенту не надо с бумагами ходить) и даст возможность врачу его в проактивном порядке вызывать и определять тактику лечения», - отметила Ракова.

Она подчеркнула, что тактика лечения без онкоконсилиума невозможна, новый программный продукт будет запущен во всех клиниках города в июне, он позволит медикам проводить консилиум дистанционно и привлекать к работе узкопрофильных специалистов.

Также, по словам заммэра столицы, в Москве в ближайший месяц начнется диагностика людей с наследственными рисками возникновения онкологических заболеваний. Группы людей с таким риском уже сформированы и в ближайшее время их пригласят на обследование.

