Ракова рассказала о цифровизации онкологической помощи в столице
Программа, позволяющая врачам планировать и проводить консилиумы по онкобольным, будет внедрена в клиниках Москвы в июне 2021 года. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе Московского международного онкологического форума, который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж».
По ее словам уже проведена огромная работа по выравниванию всех процессов, структурированию протоколов, по сбивке данных.
«В ближайшее время мы доработаем и запустим по городу единую программу, которая позволяет автоматом результаты получать в электронной карте (никуда пациенту не надо с бумагами ходить) и даст возможность врачу его в проактивном порядке вызывать и определять тактику лечения», - отметила Ракова.
Она подчеркнула, что тактика лечения без онкоконсилиума невозможна, новый программный продукт будет запущен во всех клиниках города в июне, он позволит медикам проводить консилиум дистанционно и привлекать к работе узкопрофильных специалистов.
Также, по словам заммэра столицы, в Москве в ближайший месяц начнется диагностика людей с наследственными рисками возникновения онкологических заболеваний. Группы людей с таким риском уже сформированы и в ближайшее время их пригласят на обследование.
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