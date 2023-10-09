Ракова: ИИ в Москве научился определять на МРТ мозга внутричерепные новообразования

Нейросети освоили 27 клиническое направление в рамках проводимого в Москве эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Искусственный интеллект научился обнаруживать внутричерепные новообразования на магнитно-резонансной томографии головного мозга. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Таким образом, на сегодня специалисты - рентгенологи имеют возможность применять более 50 алгоритмов по 27 направлениям. Отличительная важная особенность заключается в том, что новый сервис создан отечественной компанией. В общей сложности в течении этого года к московскому эксперименту в данной области присоединились девять производителей, в том числе, семь российских.

Применение технологий компьютерного зрения в медицине даёт возможность существенно уменьшить время диагностики. На сегодня с помощью нейросетей медицинские специалисты проанализировали более 10,5 миллиона изображений.