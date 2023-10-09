Ракова: ИИ в Москве научился определять на МРТ мозга внутричерепные новообразования
Нейросети освоили 27 клиническое направление в рамках проводимого в Москве эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Искусственный интеллект научился обнаруживать внутричерепные новообразования на магнитно-резонансной томографии головного мозга. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.
Таким образом, на сегодня специалисты - рентгенологи имеют возможность применять более 50 алгоритмов по 27 направлениям. Отличительная важная особенность заключается в том, что новый сервис создан отечественной компанией. В общей сложности в течении этого года к московскому эксперименту в данной области присоединились девять производителей, в том числе, семь российских.
Применение технологий компьютерного зрения в медицине даёт возможность существенно уменьшить время диагностики. На сегодня с помощью нейросетей медицинские специалисты проанализировали более 10,5 миллиона изображений.
Главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Юрий Васильев отметил ещё одну особенность.
«Создание сервисов ИИ в представленном направлении – одна из сложных задач с большим число ограничений, поэтому там сейчас не так много разработок. Тем ценнее, что отныне медики получили возможность использовать нейросети при диагностике такой серьезной патологии», – пояснил специалист.
Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение проводится Комплексом социального развития мэрии российской столицы совместно с Департаментом информационных технологий. Базовым учреждением выступает Центр диагностики и телемедицины столичного Депздрава.
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