Путин высоко оценил эффективность системы здравоохранения в пандемию

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря пандемии коронавируса российская система здравоохранения продемонстрировала способность оперативно мобилизовать свои ресурсы.

Выступая по видеосвязи перед участниками конкурса «Большая перемена», глава государства отметил, что российская система здравоохранения эффективна. Путин добавил, что в стране удалось развернуть нужное количество медицинских коек как для пациентов с тяжёлой формой коронавируса, так и для больных с лёгкой и средней степенью COVID-19.

За последние сутки в России выявили 18 257 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 655 038 россиян, 1 236 033 человека выздоровели, еще 28 4739 умерли.

