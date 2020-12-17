Путин рассказал, почему не вакцинировался от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не сделал прививку против коронавируса.

По его словам, пока прививку могут сделать граждане определенной возрастной категории. Когда вакцина доберется до таких как он, он обязательно ее поставит.

Путин проводит сегодня большую пресс-конференцию. Пандемию он назвал главной проблемой нынешнего года.

