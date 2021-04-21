Путин: Не должно быть очередей в первичном звене медпомощи
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в первичном звене медицинской помощи не должно быть очередей, а также обратил внимание на некоторые другие проблемы этой сферы.
«Именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом, не ослабляя внимания к острым повседневным проблемам, а их, как мы знаем, много. Прежде всего, в первичном звене медицинской помощи. Здесь не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику к нужному специалисту, с получением рецептов и больничных. Мы много об этом в последнее время говорим. Деньги выделены, предусмотрены. Нужно начинать это делать и делать быстро», - подчеркнул президент.
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