Пульмонолог объяснил, о каких заболеваниях сигнализирует одышка
Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин заявил, что практически все серьёзные заболевания лёгких сопровождаются одышкой, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, одышка может быть лёгочная и сердечная, то есть быть признаком лёгочных или сердечно-сосудистых заболеваний, соответственно.
«На начальных этапах одышка меньше. А со временем начинается учащение частоты дыхания, чтобы компенсировать недостаточное поступление кислорода. Одышка сигнализирует о бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни лёгких, саркоидозе и пневмонии», — подчеркнул он.
Овечкин добавил, что при первых признаках одышки следует обратиться к врачу, еоторый сможет выявить причину и назначить правильное лечение.
Ранее офтальмолог Анна Легконогова рассказала, что дискомфорт в глазах порой может быть симптомом опасного заболевания, сообщает RT.
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