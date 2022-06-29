Пульмонолог объяснил, о каких заболеваниях сигнализирует одышка

По его словам, одышка может быть лёгочная и сердечная, то есть быть признаком лёгочных или сердечно-сосудистых заболеваний, соответственно.

«На начальных этапах одышка меньше. А со временем начинается учащение частоты дыхания, чтобы компенсировать недостаточное поступление кислорода. Одышка сигнализирует о бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни лёгких, саркоидозе и пневмонии», — подчеркнул он.

Овечкин добавил, что при первых признаках одышки следует обратиться к врачу, еоторый сможет выявить причину и назначить правильное лечение.

Ранее офтальмолог Анна Легконогова рассказала, что дискомфорт в глазах порой может быть симптомом опасного заболевания, сообщает RT.