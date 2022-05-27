Психотерапевт рассказала об опасности трудоголизма
Трудоголизм — не самый очевидный недуг, однако это расстройство может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».
«Трудоголизм — это навязчивое или неконтролируемое желание работать. В какой-то момент под воздействием такого желания человек начинает работать практически постоянно, почти все его мысли занимает только работа. Таким образом он зацикливается на работе и перестает замечать свою социальную жизнь вне ее», — пояснила эксперт.
Наумова отметила, что такое поведение — побег от социальной жизни и проблем. Формально трудоголизм не является заболеванием, однако эта зависимость, для лечения которой необходима помощь психолога или психиатра.
Медик подчеркнула, что трудоголизм опасен для здоровья: трудоголик может забыть о еде и отдыхе, не обращать внимания на свое состояние.
«Когда человек работает на износ, происходит эмоциональное выгорание, идут постоянные переутомления и нервные истощения. Человек, болеющий работой, очень сильно переживает неудачи на работе и очень сильно радуется всем успехам. <...> В итоге из-за того что неравная система постоянно находится в состоянии перевозбуждения, наступает переистощение. Человек становится неуравновешенным, вспыльчивым, склонным к депрессивным состояниям», — рассказала Наумова.
Специалист призвала бороться с трудоголизмом, осознать проблему или помочь в этом близкому человеку. Здесь необходимо участие психолога, который объяснит родственникам, как вытащить трудоголика из «воронки трудоголизма». В запущенных случаях может потребоваться помощь психиатра и медикаментозное лечение.
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