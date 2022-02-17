Психолог рассказала об эмоциях, приводящих к лишнему весу

По её словам, недовольство жизнью особенно часто встречается у женщин более старшего возраста, которые закрывают его «едой, особенно десертами».

Также она напомнила о нижнем уровне пирамиды потребностей по Маслоу, на котором находятся физиологические потребности и безопасность. Гладышева указала, что любой стресс ввергает человека в состояние небезопасности и тогда он «стремится закрыть самое основное, что его пугает».

«Кто-то, бывает, от горя ест, кто-то от горя, наоборот, худеет. Кто-то ест от радости, чтобы эту радость сделать более насыщенной. Поэтому из-за любых эмоций можно набрать вес», — рассказала она.

Гладышева добавила, что подобные состояния следует прорабатывать как с врачом, так и с психологом. По её мнению, борьба с лишним весом не только медикаментозно, но и психологическими методами, будет гораздо успешнее.

Ранее врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша призвала читателей Telegram-канала "Радиоточка НСН" как можно скорее возвращаться к здоровому рациону с большим количеством овощей после длительных праздников.