Психолог рассказала об эмоциях, приводящих к лишнему весу
Психолог Марина Гладышева заявила, что к набору лишнего веса часто приводят стрессы и недовольство жизнью, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, недовольство жизнью особенно часто встречается у женщин более старшего возраста, которые закрывают его «едой, особенно десертами».
Также она напомнила о нижнем уровне пирамиды потребностей по Маслоу, на котором находятся физиологические потребности и безопасность. Гладышева указала, что любой стресс ввергает человека в состояние небезопасности и тогда он «стремится закрыть самое основное, что его пугает».
«Кто-то, бывает, от горя ест, кто-то от горя, наоборот, худеет. Кто-то ест от радости, чтобы эту радость сделать более насыщенной. Поэтому из-за любых эмоций можно набрать вес», — рассказала она.
Гладышева добавила, что подобные состояния следует прорабатывать как с врачом, так и с психологом. По её мнению, борьба с лишним весом не только медикаментозно, но и психологическими методами, будет гораздо успешнее.
Ранее врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша призвала читателей Telegram-канала "Радиоточка НСН" как можно скорее возвращаться к здоровому рациону с большим количеством овощей после длительных праздников.
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