Диетологи раскрыли секрет борьбы с ожирением

В борьбе с ожирением поможет маркировка продукции с повышенным содержанием сахара, запрет ее рекламы на радио и ограничение ее продаж в учебных заведениях. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала диетолог, фитнес-эксперт София Кованова.

В союзе пациентов также предложили ввести акцизы на сладкие газированные напитки и обогащать продукты витаминами и минералами.

По словам Ковановой, треть россиян страдает ожирением, более половины – имеет избыточную массу тела.

«Существует некая триада — три заболевания, которые стоят вместе — это диабет, ожирение и инсулинорезистентность. Если у нас образовалось одно из них, то два других уже рядом. Чем больше у человека процент жира в организме, тем больше он будет есть. Обычно ожирение появляется при употребление большого количества жиров или хлебобулочных изделий или от переизбытка калорий, но также существует генетическая предрасположенность», - отметила диетолог.

Стало известно о пользе овощей в борьбе со стрессом

Она добавила, что в борьбе с лишним весом также помогает замена неправильных продуктов питания в рационе, двигательная активность, контроль анализов и маркеров воспалений.

Кованова рассказала, что Всероссийский союз пациентов намерен включить ожирение в утверждаемый правительством список социально значимых заболеваний.

«Также предлагается внести лечение от ожирения в программу госгарантий, то есть сделать его бесплатным», - добавила она, отметив, что в декабре организация отправит в правительство и Минздрав обращение с разрабатываемыми рекомендациями.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОжирениеЕдаДиетологДиета
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры