Диетологи раскрыли секрет борьбы с ожирением

В борьбе с ожирением поможет маркировка продукции с повышенным содержанием сахара, запрет ее рекламы на радио и ограничение ее продаж в учебных заведениях. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала диетолог, фитнес-эксперт София Кованова.

В союзе пациентов также предложили ввести акцизы на сладкие газированные напитки и обогащать продукты витаминами и минералами.

По словам Ковановой, треть россиян страдает ожирением, более половины – имеет избыточную массу тела.

«Существует некая триада — три заболевания, которые стоят вместе — это диабет, ожирение и инсулинорезистентность. Если у нас образовалось одно из них, то два других уже рядом. Чем больше у человека процент жира в организме, тем больше он будет есть. Обычно ожирение появляется при употребление большого количества жиров или хлебобулочных изделий или от переизбытка калорий, но также существует генетическая предрасположенность», - отметила диетолог.