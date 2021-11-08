Диетологи раскрыли секрет борьбы с ожирением
В борьбе с ожирением поможет маркировка продукции с повышенным содержанием сахара, запрет ее рекламы на радио и ограничение ее продаж в учебных заведениях. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала диетолог, фитнес-эксперт София Кованова.
В союзе пациентов также предложили ввести акцизы на сладкие газированные напитки и обогащать продукты витаминами и минералами.
По словам Ковановой, треть россиян страдает ожирением, более половины – имеет избыточную массу тела.
«Существует некая триада — три заболевания, которые стоят вместе — это диабет, ожирение и инсулинорезистентность. Если у нас образовалось одно из них, то два других уже рядом. Чем больше у человека процент жира в организме, тем больше он будет есть. Обычно ожирение появляется при употребление большого количества жиров или хлебобулочных изделий или от переизбытка калорий, но также существует генетическая предрасположенность», - отметила диетолог.
Она добавила, что в борьбе с лишним весом также помогает замена неправильных продуктов питания в рационе, двигательная активность, контроль анализов и маркеров воспалений.
Кованова рассказала, что Всероссийский союз пациентов намерен включить ожирение в утверждаемый правительством список социально значимых заболеваний.
«Также предлагается внести лечение от ожирения в программу госгарантий, то есть сделать его бесплатным», - добавила она, отметив, что в декабре организация отправит в правительство и Минздрав обращение с разрабатываемыми рекомендациями.
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