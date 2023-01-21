Психолог раскрыла пользу объятий

Человеку нужно чаще обниматься для психического, физического здоровья и долголетия. Об этом в Международный день объятий рассказала кандидат психологических наук Кристина Иваненко в беседе с РИА Новости.

Ученые определили идеальную продолжительность объятий

Она посоветовала для усиления пользы обниматься искренне и от души, без каких-либо других мыслей.

«Обниматься нужно правильно: долго, полностью присутствуя в этот момент в этой секунде, не думая ни о чем больше, максимально соприкасаясь со своим близким в этот момент и полностью отдаваясь моменту», — рекомендовала психолог.

Специалист напомнила, что во время объятий в организме человека вырабатывается гормон окситоцин, который называют гормоном счастья. Он помогает противостоять стрессам, расслабляться и дает ощущение благополучия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеПсихологиПсихология
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры