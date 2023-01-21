Психолог раскрыла пользу объятий
Человеку нужно чаще обниматься для психического, физического здоровья и долголетия. Об этом в Международный день объятий рассказала кандидат психологических наук Кристина Иваненко в беседе с РИА Новости.
Она посоветовала для усиления пользы обниматься искренне и от души, без каких-либо других мыслей.
«Обниматься нужно правильно: долго, полностью присутствуя в этот момент в этой секунде, не думая ни о чем больше, максимально соприкасаясь со своим близким в этот момент и полностью отдаваясь моменту», — рекомендовала психолог.
Специалист напомнила, что во время объятий в организме человека вырабатывается гормон окситоцин, который называют гормоном счастья. Он помогает противостоять стрессам, расслабляться и дает ощущение благополучия.
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