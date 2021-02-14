Врач рассказал о правилах при просмотре телевизора

Как отмечает эксперт, оптимально смотреть телевизор, сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала. Орлов не советует делать это лежа или в каких-то других позах. В противном случае сгибается шейный отдел позвоночника, приподнимается таз и перегружается шея.

Врач напомнил, что смотреть любое видео без перерыва можно не более двух часов, после чего необходимо размять мышцы, чтобы они не затекали.

Частое и длительное использование внутриушных беспроводных наушников может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, предупредила врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко.

