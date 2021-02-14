Врач рассказал о правилах при просмотре телевизора
Чтобы смотреть телевизор без риска для здоровья, надо выполнять ряд простых правил, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-невролога Игоря Орлова.
По его словам, при просмотре телевизора или видео на компьютере необходимо выбрать правильное положение тела. Это поможет избежать боли в шее и позвоночнике.
Как отмечает эксперт, оптимально смотреть телевизор, сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала. Орлов не советует делать это лежа или в каких-то других позах. В противном случае сгибается шейный отдел позвоночника, приподнимается таз и перегружается шея.
Врач напомнил, что смотреть любое видео без перерыва можно не более двух часов, после чего необходимо размять мышцы, чтобы они не затекали.
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