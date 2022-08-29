«Прямой контакт»: Врачи Донбасса смогут консультироваться с коллегами из России

Руководитель Российской Ассоциации медицинских сестер Валерий Самойленко в пресс-центре НСН заявил, что сейчас готовится проект интеграции систем здравоохранения России и Донбасса. Документ будет опубликован в скором времени и коснется деятельности медицинских сестер.

«Проблем будет две. Первая – предоставление информации, которая нужна практикующим медсестрам, а также, как мы уже понимаем, врачам, для того, чтобы процесс интеграции в российскую медицину был комфортным и правильным. Второе – установление прямых контактов между ЛНР и ДНР с российскими регионами», - сказал Валерий Самойленко.

Ранее президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева в эфире НСН сообщила, что оказываемая гуманитарная помощь Донбассу не покрывает ущерб, который был нанесен региону за 8 лет атак киевского режима.

