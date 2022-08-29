Последователь Доктора Лизы: Гуманитарная помощь ДНР и ЛНР не покрывает причиненный ущерб

«О критичности ситуации на Донбассе можно говорить уже 8 лет. Гуманитарная обстановка, которая сложилась в Луганской и Донецкой народных республиках, подходит под определение гуманитарной катастрофы. Население постоянно находится под обстрелами, нет безопасности. Есть серьезные перебои с водоснабжением, электричеством. В любой точке, где живут люди, может произойти атака», - сказала Демичева.

Она не согласна с тем, что с гуманитарной помощью есть проблемы, как пишут в некоторых СМИ. По словам Демичевой, просто размер помощи не совпадает с ущербом.



«Гуманитарная помощь действительно требуется Донбассу. Она оказывается в большом объеме. В режиме нон-стоп формируются грузы. Хватает ли этого? Нет, не хватает. Утраченные ресурсы, ручейками помощи, которые есть сегодня, не получается компенсировать. Нужны полноводные реки помощи», - отметила Демичева.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

