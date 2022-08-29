Последователь Доктора Лизы: Гуманитарная помощь ДНР и ЛНР не покрывает причиненный ущерб
Донбассу нужны полноводные реки гуманитарной помощи, сказала в пресс-центре НСН благотворитель Ольга Демичева.
Президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева сообщила в пресс-центре НСН, что объемы гуманитарной помощи Донбассу не соответствуют утраченным ресурсам региона.
«О критичности ситуации на Донбассе можно говорить уже 8 лет. Гуманитарная обстановка, которая сложилась в Луганской и Донецкой народных республиках, подходит под определение гуманитарной катастрофы. Население постоянно находится под обстрелами, нет безопасности. Есть серьезные перебои с водоснабжением, электричеством. В любой точке, где живут люди, может произойти атака», - сказала Демичева.
Она не согласна с тем, что с гуманитарной помощью есть проблемы, как пишут в некоторых СМИ. По словам Демичевой, просто размер помощи не совпадает с ущербом.
«Гуманитарная помощь действительно требуется Донбассу. Она оказывается в большом объеме. В режиме нон-стоп формируются грузы. Хватает ли этого? Нет, не хватает. Утраченные ресурсы, ручейками помощи, которые есть сегодня, не получается компенсировать. Нужны полноводные реки помощи», - отметила Демичева.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- Сенатор заявил о катастрофических последствиях новых санкций для Евросоюза
- В Эстонии пригрозили россиянам потерей недвижимости
- Песков заявил, что 1 сентября Путин посетит Калининград
- В Кремле назвали необходимой миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
- Минобороны: Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон
- Утечка 1,2 тысячи тонн соляной кислоты произошла на заводе в Японии
- Шольц анонсировал передачу Украине «нового суперсовременного оружия»
- СДЭК сообщила об утечке данных клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет»
- Роспотребнадзор: В школах сохранят утреннее измерение температуры ученикам
- Постпред РФ в Вене: Миссия МАГАТЭ в пути на Запорожскую АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru