«Переходим на вино!»: Мясников призвал россиян отказаться от «обновленной» газировки
Сахарозаменители в газированных напитках представляют серьезную опасность для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и ожирением, сказал НСН Александр Мясников.
Разовое употребление напитков с сахарозаменителями не причинит вреда, однако при включении в рацион на постоянной основе они могут нанести серьезный урон организму. Об этом НСН заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Ранее СМИ сообщили, что российские производители газированных напитков перешли на сахарозаменители из-за введения акциза на сладкие напитки. Отмечается, что «Черноголовка», «Мултон», PepsiCo и «Очаково» при производстве своей продукции используют ацесульфам и аспартам, признанный ВОЗ канцерогеном, который вызывает рак, пишет Telegram-канал Mash. Мясников рассказал, чем еще опасны канцерогены.
«Это провокатор для сердечно-сосудистых заболеваний, для диабета, для ожирения. Также сахарозаменители развивают нечувствительность к инсулину. Если вы выпьете такой напиток один раз, ничего страшного не случится, если же употреблять напитки с добавлением сахарозаменителей на постоянной основе, то они могут представлять опасность. Сегодня считается, что все сахарозаменители, даже растительный стевиозид, небезопасны», — сказал Мясников.
Собеседник НСН добавил, что врачи обсуждают эту проблему уже не первый год.
«Российские медики говорят об этом последние лет 15, если не до 20. Наконец-то опасность сахарозаменителей начали осознавать ВОЗ и СМИ. Пить можно только чай, кофе, чистую воду и хорошее вино — все остальное вредно», — подытожил он.
Ранее диетолог Анна Белоусова заявила, что самым полезным для фигуры и здоровья по-прежнему является горький шоколад, а к сладостям с заменителями сахара нужно относиться осторожнее. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru