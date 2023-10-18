«Переходим на вино!»: Мясников призвал россиян отказаться от «обновленной» газировки

Ранее СМИ сообщили, что российские производители газированных напитков перешли на сахарозаменители из-за введения акциза на сладкие напитки. Отмечается, что «Черноголовка», «Мултон», PepsiCo и «Очаково» при производстве своей продукции используют ацесульфам и аспартам, признанный ВОЗ канцерогеном, который вызывает рак, пишет Telegram-канал Mash. Мясников рассказал, чем еще опасны канцерогены.

«Это провокатор для сердечно-сосудистых заболеваний, для диабета, для ожирения. Также сахарозаменители развивают нечувствительность к инсулину. Если вы выпьете такой напиток один раз, ничего страшного не случится, если же употреблять напитки с добавлением сахарозаменителей на постоянной основе, то они могут представлять опасность. Сегодня считается, что все сахарозаменители, даже растительный стевиозид, небезопасны», — сказал Мясников.

Собеседник НСН добавил, что врачи обсуждают эту проблему уже не первый год.

«Российские медики говорят об этом последние лет 15, если не до 20. Наконец-то опасность сахарозаменителей начали осознавать ВОЗ и СМИ. Пить можно только чай, кофе, чистую воду и хорошее вино — все остальное вредно», — подытожил он.

Ранее диетолог Анна Белоусова заявила, что самым полезным для фигуры и здоровья по-прежнему является горький шоколад, а к сладостям с заменителями сахара нужно относиться осторожнее. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

