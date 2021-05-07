Профессор сравнил препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт»
Иммунная система любого человека имеет свои индивидуальные особенности, кому-то лучше всего подходит российская вакцина «Спутник V», а кому-то потребуется «Спутник Лайт», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦЭМ имени Гамалеи, профессора Виктора Зуева.
По его словам, регистрация препарата «Спутник Лайт» важна. «Вероятно, «Спутник Лайт» окажется наиболее приемлемым вариантом для пожилых людей — просто для снижения риска появления побочных эффектов», – сказал профессор.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба фонда.
В сообщении говорится, что эффективность препарата выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин - она составила 79,4% с 28-го дня после укола.
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