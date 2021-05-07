Профессор сравнил препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт»

По его словам, регистрация препарата «Спутник Лайт» важна. «Вероятно, «Спутник Лайт» окажется наиболее приемлемым вариантом для пожилых людей — просто для снижения риска появления побочных эффектов», – сказал профессор.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба фонда.

В сообщении говорится, что эффективность препарата выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин - она составила 79,4% с 28-го дня после укола.

