Профессор сравнил препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Иммунная система любого человека имеет свои индивидуальные особенности, кому-то лучше всего подходит российская вакцина «Спутник V», а кому-то потребуется «Спутник Лайт», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦЭМ имени Гамалеи, профессора Виктора Зуева.

Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России

По его словам, регистрация препарата «Спутник Лайт» важна. «Вероятно, «Спутник Лайт» окажется наиболее приемлемым вариантом для пожилых людей — просто для снижения риска появления побочных эффектов», – сказал профессор.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба фонда.

В сообщении говорится, что эффективность препарата выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин - она составила 79,4% с 28-го дня после укола.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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