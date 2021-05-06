Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба фонда.
В сообщении говорится, что эффективность препарата выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин - он составила 79,4% с 28-го дня после укола. При этом отмечается, что новая вакцина эффективна и против всех новых штаммов COVID-19.
В РФПИ уточнили, что эффективность «Спутник Лайт» была рассчитана на основе данных привитых россиян, которые по какой-либо причине не получили второй компонент вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.
Вакцина «Спутник Лайт» - это первый компонент российского препарата «Спутник V», построенный на аденовирусе 26-го типа, сообщают «Невские новости». Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что один укол отдельно без второй вакцинации даёт возможность снизить риск заражения на 50-60%.
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