Привычка хрустеть шеей может привести к инсульту

Как заявил британский врач-терапевт Эвер Ариас, следствием этой привычки может стать инсульт. Это может случиться не сразу, а с течением времени. Привычка хрустеть шеей может привести к гипермобильности суставов шейного отдела позвоночника, что нередко приводит к болезненным ощущениям, растяжениям и даже компрессионным переломам.

Ранее онколог назвал три симптома мгновенной смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

