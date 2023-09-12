Привычка хрустеть шеей может привести к инсульту

Привычка хрустеть шеей может привести к растяжению и компрессионному перелому шейного отдела позвоночника, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Daily Mirror.

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Как заявил британский врач-терапевт Эвер Ариас, следствием этой привычки может стать инсульт. Это может случиться не сразу, а с течением времени. Привычка хрустеть шеей может привести к гипермобильности суставов шейного отдела позвоночника, что нередко приводит к болезненным ощущениям, растяжениям и даже компрессионным переломам.

Ранее онколог назвал три симптома мгновенной смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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