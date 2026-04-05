Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 77 украинских БПЛА

Утром и днем 5 апреля российские силы ПВО за 6 часов уничтожили 77 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО: За сутки силы ПВО сбили 293 БПЛА ВСУ

В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 8:00 до 14:00 часов по Москве.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Белгородской и Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей,

Ранее в МО РФ рассказали, что в ночь на 5 апреля силы ПВО сбили 87 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры