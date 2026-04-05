Австралийский боксёр российского происхождения завоевал титул WBO International

Поединок против албанца Дениса Нурджи состоялся в австралийском городе Вуллонгонг и продлился все десять раундов. Тим Цзю одержал уверенную победу единогласным решением судей.

Для 31-летнего Цзю это первая победа в средней весовой категории. Ранее он выступал в первом среднем весе. Его профессиональный рекорд составляет 27 побед и 3 поражения. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю одержал третью победу в последних четырёх боях.

Его соперник, 32-летний албанец Денис Нурджа, потерпел первое поражение в карьере, имея до этого 20 побед.



Ранее японский боксер Хиромаса Уракава скончался от травм, полученных в бою со своим соотечественником Едзи Сайто за титул чемпиона Японии в легком весе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».