Сальдо: Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море

По словам Сальдо, экипаж покинул борт судна и смог добраться до берега в Херсонской области. На берегу обнаружены 9 членов экипажа - все граждане России. Один моряк, старший помощник капитана 1991 года рождения, погиб. Местонахождение ещё двух членов экипажа остаётся неизвестным.

Пострадавшим морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавил Сальло.

Ранее в проливе Босфор столкнулись сухогруз и пассажирский паром, пострадали 12 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



