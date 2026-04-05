Сальдо: Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море
Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, экипаж покинул борт судна и смог добраться до берега в Херсонской области. На берегу обнаружены 9 членов экипажа - все граждане России. Один моряк, старший помощник капитана 1991 года рождения, погиб. Местонахождение ещё двух членов экипажа остаётся неизвестным.
Пострадавшим морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавил Сальло.
Ранее в проливе Босфор столкнулись сухогруз и пассажирский паром, пострадали 12 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»