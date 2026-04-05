СМИ: В Махачкале из-за наводнения обрушилась многоэтажка

В Махачкале из-за сильного наводнения обрушилась многоэтажка на Газопроводной улице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Дагестане вновь произошло наводнение

По данным «Базы», из-за подтопления фундамент здания начал проседать, после чего дом рухнул на глазах у очевидцев. В момент обрушения внутри могли находиться люди. В четырёх соседних домах по стенам пошли трещины. Жильцов этих зданий срочно попросили эвакуироваться - они также находятся под угрозой обрушения.

В настоящее время в Махачкале действует режим чрезвычайной ситуации. Затоплены улицы, а на Цумадинском рынке ушли под воду товарные павильоны. Сильное подтопление также наблюдается в Дербенте и Хасавюрте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба администрации Махачкалы
