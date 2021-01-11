Собянин расширил круг москвичей для вакцинации от COVID-19

Москва со среды, 13 января расширяет перечень категорий горожан, которые могут сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил в своём блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

Запись на вакцинацию открывается для научных сотрудников, работников сферы информационных технологий, телекоммуникации и связи. Прививку смогут сделать сотрудники частных и некоммерческих организаций, которые занимаются социальным обслуживанием населения (работники городских соцслужб начали вакцинироваться еще в начале декабря).

Также вакцинация отныне доступна работникам в сфере управление недвижимым имуществом и риелторам, сотрудникам гостиниц и туристической сферы.

Кроме того, с 14 января на базе городских поликлиник откроется 30 дополнительных пунктов вакцинации, после этого их общее число увеличится до 100. Вакцинация проводится ежедневно, без выходных, уточняет «Свободная пресса».

Запись на поучение прививки доступна на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Как отметил Собянин, в новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Медики, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов.

