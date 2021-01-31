Пристальный взгляд назван симптомом неизлечимой болезни
Пристальный взгляд может говорить о симптомах болезни Паркинсона, сообщает Express со ссылкой на данные Европейской ассоциации болезни Паркинсона.
Это выражается в длительном неморгании. Всё дело в том, что при болезни Паркинсона поражаются нервные клетки мозга, контролирующие двигательные процессы. Также стоит насторожиться в том случае, если у человека одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Среди других признаков заболевания - сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях.
Ранее сообщалось, что перхоть указывает на симптомы Паркинсона.
При этом эксперты не смогли определить, почему это серьезное неврологическое заболевание может повлечь за собой себорейный дерматит.
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