«Через 2-3 недели»: Инфекционист предрек всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Новая волна заболеваемости COVID-19 придет в Россию из Китая, но бояться ее не стоит, так как имеется перекрестный иммунитет, сказал НСН Евгений Тимаков.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью НСН заявил, что китайская волна заболеваемости COVID-19 дойдет до России через две-три недели.
Ранее стало известно, что новая волна коронавируса в Китае приведет к 65 млн случаев заболеваний в неделю в конце июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на китайские власти. По словам Тимакова, бояться китайскую волну COVID-19 не стоит.
«Летом из Китая в Россию (в том числе в Москву) идут постоянные миграционные потоки. Все будет происходить приблизительно параллельно с разницей в две-три недели. Однако у нас уже есть перекрестный иммунитет. Он связан и с естественным иммунитетом, и с искусственным иммунитетом после вакцинации. Даже если будет серьезный рост заболеваемости, тяжелых случаев ковида мы не увидим, а рост обычного ОРВИ, даже если и будет, настораживать не должен», — сказал Тимаков.
Вместе с тем собеседник НСН добавил, что российские власти не должны наращивать усилия по вакцинации населения.
«В России сейчас нет вакцины, которая готова справляться с “омикроном” на достаточно хорошем уровне», — заявил инфекционист.
Ранее министр здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в России помощь больным коронавирусной инфекцией продолжат оказывать в полном объеме, несмотря на заявление ВОЗ о завершении пандемии COVID-19. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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