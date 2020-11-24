Песков: система здравоохранения в России в целом справляется с коронавирусом

Система здравоохранения в России работает в режиме сильной перегрузки, но в целом справляется, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.

«Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых также говорила (вице-премьер - ред.) Татьяна Голикова, все-таки ситуация остается контролируемой», - сказал Песков журналистам.

Песков также отметил, что эпидемиологическая ситуация в РФ становится более сложной. Он заявил, что с таким вызовом, как коронавирус, человечество еще не сталкивалось, сообщает Ura.ru.

Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года и будет добровольной. В России произведено свыше 117 тысяч доз вакцины «Спутник V», до конца года этот показатель вырастет до 2 млн доз.

Ранее Голикова заявила, что более 78% коечного фонда в России занято, напоминает RT.

В России зафиксирована 491 смерть из-за коронавируса за последние сутки - максимальное число умерших за 24 часа с начала пандемии.

Новых случаев заболевания выявлено 24 326, выписаны 23 226 переболевших COVID-19. Увеличивается число зараженных в Санкт-Петербурге - 3179 за сутки. Первое место по-прежнему занимает Москва - 5838. В Подмосковье выявлено 970 новых случаев. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев. Темп прироста составил 1,2%.

Ранее Ura.ru писало, почему Путин еще не привился от коронавируса.

